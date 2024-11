Tragedie in montagna: due vittime in incidenti tra Zoldano e Auronzo

VAL DI ZOLDO/AURONZO (BELLUNO) – Giornata drammatica sulle montagne bellunesi, dove due persone, un uomo e una donna, hanno perso la vita in due distinti incidenti avvenuti nel pomeriggio di oggi, 3 novembre.

Il Soccorso alpino è stato impegnato in numerosi interventi, alcuni dei quali hanno avuto un esito fatale. Dopo un primo salvataggio in mattinata, intorno alle 11, quando un trentenne era stato recuperato con l’elicottero sulla ferrata Lipella alla Tofana di Rozes (Cortina d’Ampezzo), il mezzo aereo è stato nuovamente mobilitato alle 13.20 per un’altra emergenza, questa volta nella Val di Zoldo. Qui, un uomo è caduto fatalmente durante un’escursione.

Poco più di un'ora dopo, alle 14.24, un ulteriore intervento si è reso necessario presso la Croda dei Toni, nei pressi di Auronzo di Cadore, dove una donna ha perso la vita in circostanze analoghe.