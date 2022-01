Tragedia a Vittorio Veneto, agricoltore muore schiacciato sotto il trattore

VITTORIO VENETO - I Vigili del fuoco di Vittorio Veneto sono intervenuti in via Menegon questa sera, mercoledì, a Vittorio Veneto per soccorrere una persona di 71 anni finita sotto il trattore che stava guidando.



Ad avvisare è stata la moglie che non lo aveva visto rientrare. Purtroppo nonostante la celerità dell'intervento, per il malcapitato non c'è stato più nulla da fare. Infatti l'anziano è stato estratto già senza vita.

Sul posto anche i Carabinieri di Vittorio Veneto per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre ai sanitari del 118.