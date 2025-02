Tragedia a Verona: trovato un corpo senza vita vicino a una scuola

VERONA – Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina, 25 febbraio, nei pressi di una scuola media di Verona. Le prime ipotesi suggeriscono che possa trattarsi di un senzatetto, vittima delle temperature rigide della notte.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per chiarire l’identità della persona e le cause del decesso, forse un senzatetto. Al momento, non sono emersi dettagli certi sulla vittima, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.