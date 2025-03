Tragedia a Venezia: precipita dalla finestra mentre pulisce i vetri, muore 78enne

VENEZIA – Un tragico incidente domestico si è verificato nella mattinata di martedì 11 marzo nel sestiere di Santa Croce. Una donna di 78 anni, mentre puliva i vetri della finestra al terzo piano della sua abitazione in Ruga Bella, è caduta nel vuoto, schiantandosi al suolo.



Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, ma per l’anziana non c’era più nulla da fare. Un testimone, ancora sotto shock, ha raccontato di aver sentito un forte tonfo, inizialmente scambiato per un rumore proveniente dalle barche in transito, per poi accorgersi della tragedia.



I Carabinieri del nucleo Natanti hanno eseguito i rilievi confermando che si è trattato di un incidente domestico. Per consentire le operazioni, alcune strade sono state chiuse al passaggio pedonale.