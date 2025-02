Tragedia in vacanza: vomito e problemi respiratori, muoiono due turiste ventenni

Due giovani turiste, che alloggiavano nello stesso ostello in Sri Lanka ma non si conoscevano, hanno perso la vita mentre erano in vacanza. Entrambe, poco più che ventenni, sono state ricoverate con sintomi simili: nausea, vomito e difficoltà respiratorie. Si sospetta che la causa del decesso sia un veleno utilizzato per la disinfestazione delle cimici da letto. La prima vittima, una 24enne britannica, era arrivata da poco nella struttura quando, sabato 8 febbraio, ha iniziato a sentirsi male.



I sintomi si sono aggravati rapidamente, rendendo necessario il ricovero presso l’ospedale Colombo City, dove purtroppo è deceduta poche ore dopo. Un destino simile è toccato a una turista tedesca di 26 anni, che soggiornava nello stesso ostello e ha manifestato gli stessi problemi di salute prima di morire. Gli investigatori ipotizzano che le giovani siano rimaste vittime di un’intossicazione accidentale.



L’ostello, infatti, aveva recentemente disinfestato alcune stanze per eliminare le cimici da letto. Il 30 gennaio, alcune camere erano state trattate con la fosfina, una sostanza chimica altamente tossica. È possibile che la riapertura di queste stanze abbia causato la dispersione del veleno nell’aria, portando al tragico epilogo. Le autorità hanno disposto l’autopsia, che verrà eseguita non appena i familiari delle vittime arriveranno in Sri Lanka.