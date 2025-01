Tragedia in un liceo, studente accoltella compagni e insegnante: due morti e un ferito grave

SLOVACCHIA – Due morti e un ferito grave: questo è il tragico bilancio di un attacco avvenuto ieri in un liceo della città di Spisska Stara Ves, nel nordest della Slovacchia, a circa 280 chilometri dalla capitale Bratislava. L'incidente ha scosso profondamente la comunità locale e l'intero paese, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nelle scuole e sui motivi che hanno spinto il giovane aggressore a compiere un atto così terribile.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa slovacca Tasr, l'aggressione è avvenuta nel tardo pomeriggio quando un alunno di 18 anni, ancora non identificato, ha fatto irruzione in una delle aule del liceo e ha iniziato a colpire con un coltello un insegnante e alcuni suoi compagni di classe. La dinamica esatta dell'attacco è ancora oggetto di indagini da parte delle forze dell'ordine.



Le vittime e il ferito grave



Le vittime, due studenti, sono morte sul colpo, mentre un altro giovane è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha confermato che l'autore dell'attacco è stato arrestato poco dopo i fatti, evitando ulteriori tragedie. Le autorità non hanno ancora rivelato il movente dell'aggressione, ma sono in corso interrogatori e perquisizioni per cercare di chiarire il contesto in cui è avvenuto l'episodio.



La reazione delle autorità



Il ministro dell'Interno slovacco, Matus Sutaj Estok, ha immediatamente condannato l'atto di violenza, definendolo "un attacco inaccettabile" che ha colpito una scuola, luogo simbolo della formazione e della crescita dei giovani. Anche il presidente della Slovacchia, Zuzana Čaputová, ha espresso il suo cordoglio alle famiglie delle vittime e ha promesso che il governo intraprenderà tutte le misure necessarie per rafforzare la sicurezza nelle scuole e prevenire che simili tragedie possano ripetersi. Nel frattempo, la città di Spisska Stara Ves è in lutto, con una forte solidarietà che si è espressa attraverso messaggi di cordoglio e vicinanza alle famiglie delle vittime.