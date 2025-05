Tragedia tra gli ulivi: pensionato perde la vita con il trattore

PADOVA - Tragedia nel pomeriggio di ieri, 15 maggio, in un piccolo podere coltivato a ulivi sul versante sud del monte Vendevolo, in via Pegorile, nel comune di Cinto Euganeo.



Un uomo di 74 anni, residente a Padova, ha perso la vita mentre stava sfalciando l’erba con il proprio trattore tra gli ulivi, a poche decine di metri dalla sua abitazione. L’incidente si è verificato in una zona particolarmente scoscesa dell’uliveto.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colto da un malore improvviso che gli avrebbe impedito di controllare il mezzo, finito poi rovesciato lungo il pendio. Il corpo è stato sbalzato a qualche metro dal trattore.



L’allarme è stato dato da un vicino di casa, che aveva un appuntamento con la vittima e, non trovandolo, si è recato tra gli ulivi, scoprendo la scena. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Galzignano Terme, i vigili del fuoco di Este e i tecnici dello Spisal, oltre all’elisoccorso del Suem, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente difficili a causa della strada stretta e del terreno impervio. L’abitazione della vittima, che viveva a Padova con la compagna, si trova in una zona isolata dove si rifugiava nei fine settimana.