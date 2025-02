Tragedia sullo Zoncolan: sciatore muore dopo una caduta fuori pista

UDINE – Un incidente mortale si è verificato nel primo pomeriggio sulle piste del Monte Zoncolan, in Carnia. A perdere la vita è stato un sessantottenne della Repubblica Ceca, che si era avventurato in un fuoripista tra i tracciati 3 e 4, una zona caratterizzata da sentieri e stradine.



La neve non uniforme e la scarsa visibilità dovuta alla nebbia potrebbero aver giocato un ruolo decisivo nella dinamica dell’incidente. L’uomo non si sarebbe accorto della mancanza di manto nevoso, finendo con gli sci su un tratto asfaltato, già percorso in passato dai ciclisti del Giro d’Italia. L’impatto improvviso con l’asfalto ha provocato una caduta violenta, che lo ha fatto schiantare con la testa contro una parete rocciosa a bordo della stradina.



Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i poliziotti del soccorso piste. A causa della fitta nebbia, l’elisoccorso non ha potuto atterrare nelle vicinanze e l’equipe medica ha raggiunto il ferito utilizzando un’ambulanza e un gatto delle nevi. Le sue condizioni sono apparse disperate fin da subito. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Tolmezzo, è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati.