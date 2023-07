Tragedia sulle Pale di San Martino: Escursionista precipita nel canalone e muore, l'amico in stato di choc

Una tragedia si è verificata sul gruppo delle Pale di San Martino questa mattina. Un escursionista spagnolo di 44 anni ha perso la vita in seguito a una caduta. L'uomo si trovava in Val Canali, lungo il sentiero 711, in prossimità dell'incrocio con il sentiero delle Sedole, ad un'altitudine di circa 2.200 metri, quando ha scivolato lungo un ripido canalone per circa una quarantina di metri.



Il compagno di escursione ha assistito impotente alla tragedia e ha immediatamente contattato il Numero Unico per le Emergenze 112, segnalando l'incidente. Le squadre di soccorso sono state allertate e un elicottero di Trentino Emergenza è stato inviato sul posto.



Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo del medico d'urgenza calato con il verricello, non c'è stato nulla da fare per l'escursionista, che è stato dichiarato deceduto sul posto. Un colpo durissimo per i presenti, soprattutto per il suo amico che ha assistito all'intera tragica scena e si è trovato improvvisamente a dover fare i conti con la perdita di una vita cara.



Dopo il nullaosta delle autorità, sono stati effettuati il recupero della salma e il trasferimento dell'amico sotto choc a bordo dell'elicottero. Due operatori della stazione di Primiero del Soccorso alpino e un operatore del Soccorso alpino della Guardia di Finanza hanno lavorato con determinazione per assicurarsi che l'operazione di recupero fosse eseguita in modo sicuro ed efficiente.



La notizia di questa tragedia si è diffusa rapidamente. Le Pale di San Martino, con la loro maestosità e bellezza, possono rivelarsi anche estremamente pericolose per chi si avventura sui sentieri.