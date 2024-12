Tragedia sull'Altopiano di Asiago: escursionista precipita e muore

CANOVE (VICENZA) – Una donna di 50 anni ha perso la vita mentre percorreva un sentiero nella valle del Bisele, sull'Altopiano di Asiago. La donna è precipitata in un burrone lungo un tratto particolarmente impervio del percorso, noto per i suoi punti a strapiombo.

L’allarme è stato lanciato da altri escursionisti presenti nella zona, ma per la cinquantenne non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il soccorso alpino e l’elicottero del Suem 118. Le cause dell'incidente sono ancora da chiarire.

L'incidente è avvenuto intorno alle ore 13:00. La donna è scivolata in un precipizio per circa 20 metri di altezza. I vigili del fuoco, arrivati da Asiago e Schio con il personale del Soccorso alpino e del Suem, l'hanno raggiunta ma ne hanno potuto solo constatarne la morte per i traumi subiti durante la caduta. Il recupero del corpo è impegnativo, a causa dell'impervietà del luogo.