Tragedia sull'Adamello, morto direttore Audi Italia Fabrizio Longo: è precipitato da una ferrata

E' Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia dal 2013, la vittima dell'incidente di montagna avvenuto ieri a circa 3mila metri di altitudine in prossimità di cima Payer, gruppo dell'Adamello, al confine tra le province di Brescia e di Trento. La Federazione italiana sport invernali (Fisi) sottolinea in una nota che "il manager, grande appassionato di montagna e alpinista molto esperto e attento, nella mattinata del 31 agosto aveva intrapreso il percorso in solitaria, ma a un certo punto, forse dopo aver perso l’equilibrio, è precipitato nel vuoto per 200 metri".

Come ricorda la stessa Federazione, Fabrizio Longo era nato a Rimini nel 1962. Aveva una grande passione per le montagne, e, sotto la sua guida, Audi Italia ha legato la sua immagine a quella della Federazione Italiana Sport Invernali. “Un lutto terribile per federazione – ha detto il presidente della Fisi Flavio Roda – che con Longo ha collaborato proficuamente per anni. Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di grande dolore e allo staff di Audi Italia”.