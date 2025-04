Tragedia sulla Triestina: scontro tra tre auto e una moto, un morto e tre feriti

QUARTO D’ALTINO (VENEZIA) – Tragico incidente stradale nel primo pomeriggio di lunedì 29 aprile lungo la Strada Statale 14, via Triestina, all’altezza della località Porte Grandi, nel territorio comunale di Quarto d’Altino.



Un violento impatto ha coinvolto tre auto e una moto. Il bilancio è pesantissimo: un morto e tre feriti, di cui almeno uno in gravi condizioni.



Lo schianto è avvenuto attorno alle 14:00. Per cause ancora da chiarire, i veicoli si sono scontrati con estrema violenza. Uno di essi è finito in un fossato, mentre la moto è stata completamente distrutta. Il motociclista è deceduto sul posto nonostante i soccorsi immediati.

L’intervento è stato particolarmente complesso. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco da Mestre e Treviso, con supporto di squadre specializzate e autogru per il recupero dei mezzi. I sanitari del Suem 118, giunti anche con elisoccorso e ambulanze, hanno stabilizzato i feriti, poi trasferiti in diversi ospedali della zona.



L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza, mentre il traffico lungo la Triestina è andato in tilt, con lunghissime code e forti disagi alla viabilità.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento, non si esclude nessuna ipotesi: dalle condizioni meteo avverse a un sorpasso azzardato o a una possibile distrazione alla guida. Le operazioni di rimozione dei mezzi e di ripristino della viabilità sono proseguite per tutto il pomeriggio.