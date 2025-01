Tragedia sulla Triestina: scontro frontale tra auto e camion, muore un uomo

VENEZIA - Drammatico incidente stradale giovedì 23 gennaio, intorno alle 6:30 del mattino, lungo la strada Triestina, in località Ca’ Noghera, Favaro Veneto (Venezia). Un’auto si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante, causando la morte dell’automobilista. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Mestre, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la zona e liberare il veicolo incastrato. Nonostante i soccorsi immediati, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso del conducente dell’auto. L’autista del camion, invece, è rimasto illeso. Le operazioni di rilievo, affidate alla polizia locale, sono ancora in corso per ricostruire la dinamica dell’impatto. Per consentire l’intervento, il traffico è stato deviato su percorsi alternativi, causando disagi alla viabilità della zona.