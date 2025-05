Tragedia sulla tangenziale di Portogruaro: scontro frontale, un morto e diversi feriti

PORTOGRUARO (VENEZIA) – Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato 17 maggio 2025 lungo la tangenziale di Portogruaro, all’altezza dello svincolo di viale Udine. Due auto, una Peugeot 206 e una Fiat Ulysse, sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale che ha causato la morte di Fabio Di Leva, 60 anni, residente ad Annone Veneto e originario di Sorrento.

Secondo le prime ricostruzioni, la Peugeot 206 avrebbe urtato la cuspide dello svincolo, perdendo il controllo e invadendo la corsia opposta, dove è avvenuto l’impatto con la Fiat Ulysse. L’urto è stato fatale per Di Leva, deceduto sul colpo nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 con l’ausilio dell’elisoccorso e le forze dell’ordine. Il conducente della Fiat Ulysse è stato trasportato in condizioni gravi all’ospedale, mentre altri occupanti della vettura hanno riportato ferite ma non sono in pericolo di vita. L’area è stata messa in sicurezza e la viabilità gestita per consentire le operazioni di soccorso.