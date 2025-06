Tragedia sulla strada: perde la vita a soli 29 anni

Un ragazzo di 29 anni ha perso la vita nella tarda serata di sabato in un tragico incidente stradale avvenuto a Gragnano, in provincia di Piacenza.



Il giovane era a bordo di un’auto condotta da un amico. Il veicolo, probabilmente anche a causa della fitta pioggia, è uscito di strada finendo la sua corsa fuori carreggiata. L’impatto è stato violentissimo: per il 29enne non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Il conducente, invece, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri, impegnati nella ricostruzione delle cause e della dinamica dell’incidente.