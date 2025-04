Tragedia sulla Romea: scontro mortale tra auto e camion

PADOVA - Un nuovo e tragico incidente stradale ha colpito la provincia di Padova. Oggi, 8 aprile, lungo la Romea all'altezza di Rosara di Codevigo, un'auto e un autoarticolato si sono scontrati in un impatto devastante. Il bilancio è drammatico: due persone sono decedute e un terzo occupante dell'auto è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Padova in condizioni disperate.



L'autista del mezzo pesante è stato leggermente contuso ma non è in pericolo di vita. La Romea è stata bloccata su ambo i sensi di marcia, causando notevoli disagi al traffico. Gli agenti della polizia stradale del distaccamento di Piove di Sacco sono intervenuti per effettuare i rilievi e indagare sulle cause dell'incidente. Gli inquirenti stanno esaminando attentamente le circostanze dell'impatto per determinare le responsabilità.