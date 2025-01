Tragedia sulla regionale 11: coppia perde la vita, gravissima la figlia di 4 anni

BUSSOLENGO (VERONA) – Tragico incidente stradale poco prima di mezzanotte tra mercoledì e giovedì lungo la strada regionale 11, nei pressi di Bussolengo (Verona). Una vettura, diretta verso Peschiera, è uscita di strada poco dopo la rotonda che conduce al centro commerciale "La Grande Mela", finendo la sua corsa contro un platano.

L'impatto, devastante, ha spezzato la vita di una giovane coppia di genitori: 32 anni lui e 31 lei, entrambi di origine cinese e residenti ai Crocioni di Bussolengo. I traumi riportati nello schianto sono stati fatali, lasciando i due senza scampo.

Sul sedile posteriore, all’interno di un seggiolino, viaggiava la figlia di soli 4 anni. Estratta viva dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco, la bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Polo Confortini di Verona dal personale del Suem 118. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

I soccorsi sono stati immediati: una squadra di Vigili del Fuoco della sede centrale è intervenuta con cinque operatori e un mezzo, lavorando per oltre un’ora e mezza per estrarre il corpo del conducente rimasto incastrato tra le lamiere. Le operazioni di messa in sicurezza del veicolo si sono concluse all'1:30.

Le cause del tragico incidente sono al vaglio della Polizia Stradale. Tra le ipotesi al momento considerate, non si escludono un colpo di sonno, un malore improvviso o una distrazione. La dinamica precisa verrà ricostruita grazie ai rilievi effettuati sul posto.

L’auto, completamente distrutta, ha reso evidente la violenza dell’impatto. La comunità locale è profondamente scossa per la perdita della giovane coppia, mentre resta alta la speranza per la completa ripresa della bambina, unica superstite del tragico schianto.