Tragedia sulla provinciale: donna perde la vita in un violento schianto tra due auto

FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VENEZIA) - Giovedì sera, intorno alle 20:30 tragico incidente stradale a Fossalta di Portogruaro (Venezia) lungo la SP73, in via Cesare Battisti. Due veicoli sono stati coinvolti nell'incidente, con esiti drammatici: una donna di 70 anni ha perso la vita, mentre un giovane di 28 anni è rimasto ferito.

La vittima dell'incidente, N.B., era residente a Portogruaro. Dopo la chiamata di emergenza, i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto. Giunti da Portogruaro, hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente e si sono impegnati per liberare la signora dalla sua auto. La donna poi è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem (Servizio Urgenza Emergenza Medica) nella speranza di rianimarla. Nonostante gli sforzi congiunti dei soccorritori, il medico presente ha dovuto dichiararne il decesso. Nel frattempo, il giovane di 28 anni coinvolto nell'incidente è stato stabilizzato dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale per ricevere ulteriori cure e valutazioni mediche.

La polizia locale ha deviato il traffico lungo la SP73 per garantire la sicurezza dei soccorritori e degli automobilisti. Hanno anche eseguito i necessari rilievi per determinare le circostanze dell'incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse dopo circa due ore.