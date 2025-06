Tragedia sulla Pontebbana: perde la vita dopo un incidente frontale

PORDENONE - Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 9 giugno a Zoppola, lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel tratto di Orcenico Inferiore di fronte allo stabilimento Vini La Delizia. Una vettura guidata da una donna si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante, in circostanze ancora al vaglio delle autorità.



La conducente dell’auto, rimasta incastrata tra le lamiere dopo il violento impatto, è stata estratta dai vigili del fuoco dopo un lungo intervento. Purtroppo, per la donna, 49 anni, non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto soltanto constatarne il decesso sul posto. La vittima, che lascia marito e due figli, viaggiava sola e la sua identità non è stata ancora resa nota.



Le cause dello scontro sono in corso di accertamento. Gli inquirenti stanno indagando per chiarire se uno dei veicoli abbia invaso la corsia opposta o se si sia verificata una perdita di controllo improvvisa.



L’incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione: la Pontebbana è rimasta chiusa per diverse ore, con code chilometriche e deviazioni soprattutto in direzione Pordenone. Gli operatori ANAS hanno lavorato per mettere in sicurezza la carreggiata e rimuovere i mezzi incidentati.