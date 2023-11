Tragedia sulla via Bazzanese: Una 19enne perde la vita

BOLOGNA - Una giovane di 19 anni ha perso la vita in un terribile incidente sulla via Bazzanese. Quattro altre persone, tra cui una bimba di soli 10 anni, sono rimaste ferite in modo significativo in questa drammatica collisione, avvenuta poco prima delle 20:00 nei pressi di Zola Predosa. L'evento ha coinvolto un'auto, un camion e uno scooter.



Le autorità sono giunte tempestivamente sul luogo dell'incidente, tra cui il personale medico del 118, che ha lottato con dedizione per soccorrere le vittime ferite. Contestualmente, i carabinieri sono al lavoro per stabilire la dinamica precisa dell'accaduto e per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragedia.



Questa non è la prima volta che la via Bazzanese è teatro di un incidente mortale nelle ultime settimane. Appena due settimane fa, sulla stessa strada, un'altra tragedia ha colpito la comunità locale, quando zia e nipote sono decedute sul colpo in un incidente separato. Questi eventi mettono in evidenza l'urgente necessità di esaminare la sicurezza di questa strada e di prendere misure per evitare futuri incidenti devastanti.



La notizia dell'ennesima tragedia sulla via Bazzanese ha scosso profondamente gli abitanti della zona.