Tragedia sull’East River: nave scuola messicana si schianta contro il ponte di Brooklyn - VIDEO

NEW YORK – Un grave incidente ha coinvolto ieri sera la nave scuola della Marina messicana Cuauhtémoc, che ha perso potenza e si è schiantata contro il ponte di Brooklyn mentre navigava lungo l’East River. Nel sinistro sono morte due persone e altre 19 sono rimaste ferite, di cui due in condizioni gravi.



A bordo del veliero si trovavano in totale 277 persone. La cima dei tre alberi della nave si è scontrata con una campata del ponte, spezzandosi parzialmente e provocando danni sia alla struttura che all’imbarcazione.



Il sindaco di New York, Eric Adams, ha confermato l’accaduto e ha sottolineato l’impegno delle squadre di soccorso intervenute tempestivamente per assistere i feriti e mettere in sicurezza l’area.



Le autorità stanno indagando sulle cause della perdita di potenza del veliero, mentre la navigazione sull’East River è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso e la verifica dei danni.

At approximately 8:20 Saturday night, the FDNY received a call that a boat struck the Brooklyn Bridge. There were 277 people on the boat. 27 people were removed for treatment.



“Originally, we had a Brooklyn box out for folks in the water, for a boat in distress. Once the… pic.twitter.com/0m7sTl7jTY

”