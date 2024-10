Tragedia sul ponte Giulio: motociclista perde la vita dopo una caduta

PORDENONE - Domenica 13 ottobre, A.P., 57 anni, è deceduto in seguito a un incidente motociclistico avvenuto sul ponte Giulio, tra Maniago e Montereale Valcellina. Il motociclista stava percorrendo il tratto da solo quando, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo della sua Suzuki senza il coinvolgimento di altri veicoli.

I carabinieri di Maniago stanno svolgendo accertamenti e raccogliendo testimonianze per chiarire le cause della caduta. Le indagini sono ancora in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.