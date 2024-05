Tragedia sul Monte Avena: ecco chi era la vittima caduta col parapendio

BELLUNO - Si chiamava Massimo Madrigali, bolognese di 55 anni, deceduto domenica 19 maggio in un incidente di parapendio sul Monte Avena, nel comune di Fonzaso (Belluno). L'uomo, noto attore teatrale al Teatro Evento di Vignola, ha perso la vita in circostanze tragiche, lasciando un vuoto profondo tra colleghi e spettatori.

L'INCIDENTE

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, quando Madrigali si è lanciato dal Monte Avena, una meta molto apprezzata dai parapendisti per le sue condizioni di volo ottimali. Durante il lancio, la vela del parapendio si è improvvisamente chiusa, causando una caduta di circa venti metri. Nonostante la brevità del volo, l'impatto è stato fatale.

SOCCORSI INUTILI

I soccorritori dell'Ulss e del Soccorso Alpino sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente. Purtroppo, Madrigali è stato trovato in arresto cardiaco e, nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo l'arrivo dei soccorsi. La notizia ha suscitato un'ondata di commozione tra gli appassionati di parapendio e la comunità teatrale.

SOSPENSIONE DELL'AREA DI VOLO

Dopo l'incidente, i gestori dell'area di volo del Monte Avena hanno deciso di chiudere temporaneamente la zona per motivi di sicurezza. Tutti i lanci sono stati sospesi alle 16:30 per permettere alle autorità di condurre le necessarie indagini sulle cause dell'incidente e garantire la sicurezza futura dei parapendisti.

INDAGINI IN CORSO

Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato alla chiusura improvvisa della vela. Le ipotesi al vaglio includono un possibile errore umano, un problema tecnico o condizioni meteorologiche sfavorevoli. Gli esperti stanno analizzando ogni dettaglio per comprendere esattamente cosa sia accaduto e prevenire futuri incidenti.

IL RICORDO

Massimo Madrigali era un volto noto del Teatro Evento di Vignola, dove aveva lavorato per oltre trent'anni. I responsabili del teatro hanno espresso il loro dolore sui social media, ricordando la sua carriera e il suo impatto su decine di migliaia di piccoli spettatori. "Apprendiamo con sgomento l'improvvisa scomparsa di Massimo Madrigali - scrivono - attore 'storico' di Teatro Evento, iniziò a lavorare con noi nemmeno ventenne nel 1987... più di 30 anni di lavoro insieme, più di 30 spettacoli interpretati, decine di migliaia di piccoli spettatori incontrati... ti ricordiamo così, insieme a loro".

