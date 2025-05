Tragedia sul lavoro, operaio muore schiacciato da una trave: aveva 25 anni

RONCONE (TRENTO) - Un operaio di 25 anni ha perso la vita questa mattina in un grave incidente sul lavoro avvenuto in un impianto industriale a Roncone, in Trentino. Il giovane, di origine moldava, è stato colpito da una trave che gli ha causato il decesso sul posto.



I soccorritori, intervenuti con l’ausilio di un elicottero e supportati dai Carabinieri di Tione, hanno potuto solo constatare il tragico esito dell’incidente.



Le autorità stanno ora procedendo con le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.