Tragedia sul lavoro, muore travolto dalla barra della mietitrebbia

PADOVA - Tragedia sul lavoro, l'ennesima in Veneto: l'episodio è accaduto lunedì verso le 17.30 a Bastia di Rovolon nel padovano.

La vittima, un agricoltore della zona di 71 anni, stava facendo dei lavori di manutenzione su una mietitrebbia, quando è rimasto schiacciato da un elemento della macchina che si è mosso. Inutile l'intervento dei Vigili del Fuoco e dei sanitari del Suem 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso.



Giunti anche i carabinieri e il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Dai primi accertamenti pare che l'uomo stesse lavorando ai suoi campi, la barra della trebbia si sarebbe staccata e lui ha tentato di aggiustarla, ma l'attrezzo gli è caduto addosso, non lasciandogli scampo.