Tragedia sul lavoro: imprenditore schiacciato da un muletto

PADOVA - Mauro Stocco, imprenditore di 57 anni, ha perso la vita nel tardo pomeriggio del 24 gennaio in un tragico incidente sul lavoro avvenuto nella campagna tra Torre e Ponte di Brenta, a Padova. L’uomo stava manovrando un muletto all’interno della sua azienda ortofrutticola, situata in via Ceron, quando il mezzo si è ribaltato, schiacciandolo. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, per Stocco non c’è stato nulla da fare: i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma è deceduto sul posto.

Le autorità, tra cui la polizia e il personale dello Spisal dell’Ulss, sono intervenute per effettuare i rilievi e avviare le indagini. Al momento sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Stocco era un imprenditore noto nella zona. La sua improvvisa scomparsa lascia un vuoto nella comunità e nella sua famiglia: l’uomo lascia la moglie e due figli.