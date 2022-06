Tragedia sul lavoro: cade da una scala, muore imprenditore di Roncade

RONCADE - Cade dalla scala e muore. Tragedia sul lavoro ieri in provincia di Milano: Gastone Faraoni, 64 anni, di Roncade, è morto in un tragico incidente al Padiglione 1 della Fiera di Rho.



Titolare con il fratello di una ditta di allestimenti fieristici, La Faraoni 79 di Roncade, è caduto da una scala ed è morto poco dopo. La tragedia a pochi giorni dall'apertura del Salone del Mobile, che prenderà il via martedì 7 giugno. L'incidente è avvenuto dopo le 14:30.



Sul posto sono arrivati polizia e personale del 118 che ha trovato il 64enne in arresto cardiocircolatorio. È stato trasportato all'ospedale Sacco di Milano mentre si tentava di rianimarlo, ma poco dopo è stato dichiarato il decesso. Sul posto, per gli accertamenti del caso, anche i tecnici dell'Ats. Da accertare se sia caduto a causa di un malore, o se la morte sia stata causata dalla caduta.



In serata sono arrivate le condoglianze alla famiglia dell'uomo deceduto da parte del governatore Attilio Fontana. "Apprendo con grande tristezza la grave notizia - ha fatto sapere il presidente della Regione - Rivolgo ai familiari della vittima la vicinanza e il cordoglio della Regione Lombardia e di tutti i lombardi".