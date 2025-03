Tragedia sui binari: giovane travolto da un treno

VICENZA – Un drammatico incidente si è verificato questa mattina, 12 marzo, nei pressi della stazione di Vicenza, dove un giovane è stato investito da un treno lungo la linea ferroviaria all’altezza di strada Casale. L’impatto, avvenuto intorno alle 7.20, non gli ha lasciato scampo.



L'identità della vittima non è stata ancora resa nota, così come le cause che lo hanno portato sui binari. Sul posto sono intervenuti Polizia Ferroviaria, Carabinieri e i soccorsi, ma per il giovane non c’era più nulla da fare.

L'incidente ha causato gravi disagi al traffico ferroviario, con ritardi e cancellazioni. La circolazione è rimasta bloccata per oltre due ore, riprendendo solo intorno alle 9.30 dopo il completamento dei rilievi.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica: gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, compreso un gesto volontario.