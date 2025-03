Tragedia in stazione: turista americano muore per un malore sui binari

VENEZIA – Un turista americano di 63 anni è morto nel pomeriggio di ieri alla stazione di Mestre, stroncato da un malore improvviso mentre si trovava sui binari con la sua famiglia.



L’uomo, in vacanza per visitare Venezia, avrebbe avuto un collasso fatale dopo una corsa per prendere il treno diretto a Santa Lucia. Erano circa le 16 quando il turista, in forte sovrappeso, ha raggiunto di corsa il binario per non perdere il treno. Pochi istanti dopo, si è accasciato a terra, sotto gli occhi attoniti dei familiari.

Immediato l’allarme: Polizia ferroviaria, militari e sanitari del Suem sono intervenuti nel tentativo di rianimarlo, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.