Tragedia in spiaggia: insegnante travolta e uccisa da una ruspa

RAVENNA – Una vacanza in Riviera si è trasformata in tragedia per un’insegnate vicentina. Elisa Spadavecchia, 66 anni, insegnante in pensione e residente nella provincia di Vicenza, è morta sabato mattina, 24 maggio, dopo essere stata travolta da una ruspa in azione sulla spiaggia di Pinarella di Cervia.



La donna stava passeggiando lungo l’arenile quando è stata investita. Per lei non c’è stato nulla da fare: l’impatto è stato fatale e i soccorsi, giunti poco dopo, non hanno potuto che constatarne il decesso. Sotto esame ora la posizione dell’uomo alla guida della ruspa, un 54enne. Secondo quanto comunicato dal Comune di Cervia, i lavori in corso sulla spiaggia non risultavano autorizzati, un dettaglio che apre scenari inquietanti sulla sicurezza e la gestione delle operazioni nell’area.



Le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e vagliando le immagini di eventuali telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’uomo alla guida del mezzo è stato ascoltato dagli inquirenti e potrebbe dover rispondere di gravi responsabilità.