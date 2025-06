Tragedia in quota sulle Pale di San Martino: alpinista cade da 30 metri e muore

TRENTO - Una giornata in montagna si è trasformata in tragedia sulle Pale di San Martino, in Trentino. Un alpinista di 64 anni, Giuseppe Tararan, originario di Vicenza e residente a San Pietro in Gu (Padova), ha perso la vita dopo una caduta di circa 30 metri mentre scalava la Cima dei Lastei, lungo la via Albiero e Dolcetta. L’uomo stava procedendo da primo di cordata, al terz’ultimo tiro, quando ha improvvisamente perso l’appiglio precipitando lungo la parete. La caduta è stata trattenuta dai due compagni di cordata, anch’essi veneti, che nonostante il panico hanno mantenuto il sangue freddo e lanciato l’allarme poco dopo le 15, utilizzando un telefono satellitare.



La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha immediatamente attivato l’elisoccorso, ma l’intervento si è rivelato particolarmente complesso a causa della fitta nebbia che avvolgeva la zona. Otto tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino, delle stazioni di Primiero e San Martino di Castrozza, sono stati trasportati con l’elicottero fin dove possibile, e da lì hanno affrontato a piedi un difficile canalone ghiacciato per raggiungere i rocciatori. Nel frattempo, gli altri due alpinisti, non riuscendo a soccorrere direttamente il compagno, lo hanno assicurato alla parete e si sono spostati verso un terreno più accessibile, dove sono stati raggiunti dai soccorritori e messi in sicurezza.



I tecnici, calandosi dalla sommità della parete, hanno infine raggiunto l’alpinista ferito. L’uomo era ancora vivo al momento del contatto, ma le sue condizioni erano gravissime: è deceduto poco dopo, nonostante i tentativi di assistenza. Con il miglioramento delle condizioni meteo, è stato infine possibile raggiungere e recuperare tutti i presenti con l’elisoccorso notturno. La montagna, ancora una volta, si è rivelata teatro di una tragedia, nonostante l’esperienza e la preparazione dei protagonisti.