Tragedia in ospedale, muore bambino di 5 anni

ROVIGO - Grave tragedia in ospedale a Padova: qualche giorno fa: l'episodio è stato reso noto nel pomeriggio di oggi, lunedì.



Un bambino di 5 anni di Porto Viro (Rovigo) è deceduto la scorsa settimana dopo alcuni giorni di ricovero. Il piccolo era stato portato in ospedale ad Adria, poi transitato per quello di Chioggia, fino al ricovero a Padova dove, purtroppo, non ce l'ha fatta. Ancora ignote le cause del decesso. Disposta l'autopsia.