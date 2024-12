Tragedia nelle grotte di Montserrat: muore Isak Andic, fondatore di Mango

BARCELLONA (SPAGNA) - Isak Andic, 71 anni, fondatore e proprietario del celebre marchio di moda Mango, ha perso la vita oggi in un tragico incidente durante un’escursione nelle grotte di Montserrat, nella località di Collbató, in Catalogna. L’imprenditore, appassionato di montagna, era in compagnia della moglie e del figlio quando è scivolato in un burrone, precipitando per 150 metri.

L’allarme è stato dato dal figlio intorno alle 13, ma nonostante l’intervento delle unità di montagna, giunte sul posto con elicotteri, il corpo di Andic è stato recuperato privo di vita verso le 15:30.

Secondo quanto riferito dal figlio ai soccorritori, Andic si trovava in testa al gruppo quando si è verificato l’incidente. I familiari, che seguivano a breve distanza, hanno sentito il rumore delle pietre franate e lo hanno visto cadere nel vuoto senza possibilità di salvarsi. Il corpo è stato trasferito all’Istituto di medicina legale della Catalogna, dove sarà sottoposto ad autopsia.

Un colosso dell’imprenditoria spagnola

Di origini turche, Isak Andic era arrivato in Spagna da adolescente. Nel 1984 aveva fondato Mango insieme al fratello Nahman, aprendo il primo negozio a Barcellona. Sotto la sua guida, il marchio è diventato un punto di riferimento mondiale della moda low cost, contribuendo alla diffusione della fast fashion. Nel 2023 Mango ha superato i 3 miliardi di euro di ricavi.

Considerato l’uomo più ricco della Catalogna, con un patrimonio stimato di oltre 4,2 miliardi di euro, Andic era noto non solo per le sue capacità imprenditoriali, ma anche per il suo amore per lo sport e la natura.