Tragedia nella notte: perde la vita in un incidente stradale a 48 anni

UDINE - Una notte di dolore a Santa Maria La Longa (Udine), dove un incidente stradale ha spezzato la vita di Alex Comelli, 48enne residente a Fiumicello Villa Vicentina. Il sinistro si è verificato intorno alle 00:30 tra sabato 8 e domenica 9 marzo, all’incrocio tra la strada regionale 352 (via Onorato Bon) e via Orazio D’Arcano. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, giunti sul posto in seguito alla chiamata alla centrale Sores, per Comelli non c’è stato nulla da fare.



L’incidente ha coinvolto altre tre persone, che viaggiavano a bordo delle vetture. Fortunatamente, le loro ferite non sarebbero gravi e non versano in pericolo di vita.



Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area e all’estrazione dei feriti dalle auto. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, ancora in fase di accertamento. Le cause dell'impatto sono ancora in fase di accertamento.