Tragedia nella notte: imprenditore perde la vita in incidente stradale

SCHIO (Vicenza) – Un drammatico incidente ha spezzato la vita di un imprenditore locale nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 marzo. L’uomo, alla guida della sua moto BMW GS1200, stava facendo ritorno da una festa quando, intorno all’una di notte, ha perso il controllo del mezzo in via dell’Artigianato, urtando violentemente un ostacolo di cemento. Il violento impatto lo ha sbalzato dalla sella, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto. L’imprenditore è morto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori giunti rapidamente sul posto.



Con lui viaggiava una donna, passeggera sulla moto, che è rimasta fortunatamente illesa. I due stavano tornando dalla festa pugliese tenutasi in piazza Falcone e Borsellino. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio e i carabinieri, che hanno collaborato per mettere in sicurezza l’area e gestire l’emergenza.