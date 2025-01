Tragedia nella notte: esplosione in appartamento causa un morto e due feriti

PADOVA - Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio, un drammatico incidente ha scosso Villafranca Padovana, dove un uomo di 74 anni ha perso la vita in seguito all'esplosione di una bombola di gas nel suo appartamento. La vittima, un cittadino romeno, ha aperto il gas di una bombola da 25 kg e, utilizzando un accendino, ha innescato una deflagrazione che ha devastato l'unità abitativa e causato un incendio che si è propagato all'intero stabile.

Secondo le prime ricostruzioni, l'anziano viveva con la figlia e il nipote, entrambi rimasti feriti nell'esplosione. I due sono stati trasportati al pronto soccorso, ma non sono in pericolo di vita. I vigili del fuoco, intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente, hanno trovato il corpo carbonizzato dell'uomo sotto le macerie del soffitto della cucina. L'intero edificio è stato dichiarato inagibile e posto sotto sequestro dalle autorità competenti.

Il sindaco di Villafranca Padovana ha immediatamente avviato le procedure per fornire un alloggio temporaneo ai sette residenti del condominio che sono stati evacuati ma sono rimasti illesi. Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri per chiarire le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico evento, con l'ipotesi di un gesto volontario da parte della vittima.