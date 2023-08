Tragedia nella notte: 14enne muore investito da auto pirata

VERONA - Un ragazzo di 14 anni è morto dopo essere stato investito da un'auto pirata, fuggita dopo aver provocato l'incidente. Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, a San Vito di Negrar, in Valpolicella, nel veronese. Dalle prime informazioni, il giovane stava camminando sulla strada quando è stato colpito dalla vettura, poi allontanatosi senza che nessuno gli prestrasse solccorso. Trasportato in gravissime condizioni a Verona all'ospedale di Borgo Trento, il 14enne è morto poche ore dopo. Le indagini sono affidate alla Polizia stradale.

La vittima è un ragazzo di origini ghanesi, Chris Obeng, residente con la famiglia a Negrar. Gli agenti della stradale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'investimento, avvenuto lungo un rettilineo su via San Vito, un'arteria che attraversa in senso lungitudinale il paese collinare.

L'adolescente, tesserato alla Figc, giocava in una delle squadre giovanili del Negrar, che con la formazione maggiore partecipa al campionato di terza categoria. I genitori del giovane - il padre è operaio in un'azienda metalmeccanica - sono in Italia da una ventina d'anni, e qui sono nati anche gli altri due loro figli, un maschio e una femmina.

I dati in Veneto

Sono già 25 i decessi tra i pedoni in tutto Veneto da inizio anno. Lo rende noto Luigi Altamura, comandante polizia locale Verona e componente del tavolo di coordinamento delle polizie locali dell'Anci, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Altamura cita i dati dell'Asaps Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale con l'Osservatorio Pedoni, dopo il grave investimento di Negrar (Verona) che ha visto la morte di un 14enne, ucciso da un pirata della strada. Nell'anno 2022, Istat aveva contato 39 decessi tra i pedoni nella regione. Molti di questi sono stati investiti sulle strisce pedonali, in alcuni casi da guidatori ubriachi o sotto l'effetto di sostanze. Sempre nel 2022 i conducenti denunciati e sanzionati per la fuga dopo un sinistro stradale in tutta Italia (dati Istat) sono stati 10.495, di cui 1.944 dalla Polizia Stradale, 2.774 dall'Arma Carabinieri e 5.777 dalle Polizie locali, con un media di 28 denunce al giorno. "Sono dati impressionanti quelli divulgati da Asaps e Istat - dice Altamura -, che fanno capire che la pirateria è ancora una emergenza e che i pedoni sono gli utenti più vulnerabili. Nonostante l'introduzione dell'omicidio stradale, che prevede aggravanti specifiche sulla fuga e l'omissione di soccorso il fenomeno non accenna a diminuire. Occorre fare di più, anche in Veneto, con maggiori controlli nelle ore serali e notturne, con più pattuglie sulle strade anche per verificare le condizioni psicofisiche di chi si mette alla guida".