Tragedia nel pomeriggio, donna uccisa e uomo gravemente ferito

MEDUNO (PORDENONE) - Una drammatica vicenda si è verificata oggi pomeriggio, 9 novembre, a Meduno (Pordenone), in via Mizzeri, dove una donna è stata uccisa in casa e un uomo è rimasto gravemente ferito. Le dinamiche dell'incidente sono ancora tutte da chiarire.

Sul luogo sono intervenuti i Carabinieri, insieme al pm di turno e al medico legale, che stanno cercando di ricostruire gli eventi. Al momento, tutte le piste sono aperte, dalle ipotesi di lite domestica a possibili motivazioni legate a una rapina.

La situazione è ancora in evoluzione, e ulteriori dettagli verranno forniti man mano che le indagini proseguiranno.