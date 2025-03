Tragedia nel Mar Rosso: sommergibile turistico affonda al largo di Hurgada

EGITTO - Doveva essere un'escursione indimenticabile nelle acque cristalline del Mar Rosso, ma si è trasformata in un disastro. Un sommergibile turistico è affondato a circa un chilometro dalla costa di Hurghada, una delle mete più frequentate dell’Egitto. Il bilancio è drammatico: sei morti, tra cui due bambini, e nove feriti, quattro dei quali in condizioni gravi. A bordo del sottomarino c’erano 45 persone, tra cui turisti russi, indiani, norvegesi e svedesi, oltre a cinque membri dell’equipaggio egiziani. 29 passeggeri sono stati salvati e riportati nei loro hotel. Le cause dell’incidente restano incerte, ma alcune ipotesi parlano di una collisione con la barriera corallina, che avrebbe causato una perdita di pressione mentre il sommergibile si trovava a 20 metri di profondità.



L'incidente colpisce un settore turistico vitale per l'Egitto, con Hurghada che nel 2024 ha registrato 9 milioni di passeggeri nel suo aeroporto. La città è un punto di riferimento per il turismo internazionale, con numerose escursioni marine che ogni giorno portano centinaia di visitatori lungo la costa. (foto d'archivio)