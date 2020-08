Tragedia in montagna, scivola in un dirupo e muore

FORNI AVOLTRI - Nel corso del pomeriggio incidente sul versante Est del Monte Veltri, nel gruppo del Col Gentile.



Qui una settantenne che era in compagnia di figlia e nipote è scivolata in un dirupo, purtroppo è deceduta per i forti traumi riportati.



Sul posto si sono recate le squadre di terra delle stazione di Forni Avoltri e Forni di Sopra del Soccorso Alpino - il punto è al confine tra le due aree di competenza territoriale - e l'Elisoccorso.



Si è ancora in attesa dell'autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma con l'elicottero della Protezione Civile.



Quest'ultimo è stato al momento inviato sul Jôf di Montasio per una richiesta di soccorso giunta da parte di due alpinisti che stavano percorrendo la via Kugy Horn sulla parete Nord Ovest.



Mobilitata la stazione di Cave del Predil. I due alpinisti - anche qui non è ancora nota la loro residenza ed età - hanno chiesto aiuto perché non riescono a concludere la via prima del sopraggiungere del buio: non sono feriti, ma sono probabilmente molto stanchi.



Su Monte Veltri erano presenti, assieme alle due donne adulte, almeno sette minorenni i quali sono stati in queste ultime ore caricati a bordo dell'elisoccorso regionale e portati a valle.



L'elisoccorso ha poi dovuto effettuare rifornimento dopo le diverse rotazioni compiute.