Tragedia in montagna: escursionista precipita in un dirupo e perde la vita

UDINE - Un drammatico incidente ha sconvolto il comune di Taipana (Udine) nel primo pomeriggio di oggi, 9 aprile. Intorno alle 15, una escursionista ha perso la vita dopo essere precipitata in un dirupo mentre percorreva un sentiero di montagna insieme a un gruppo di compagni. La donna avrebbe perso l’equilibrio durante il tragitto, cadendo per diverse decine di metri.



I soccorsi e la constatazione del decesso

La chiamata al Nue112 è arrivata intorno alle 13 da una comitiva di una quindicina di escursionisti con cui la donna si trovava in gita e la Sores ha attivato la stazione di Udine del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, l’elisoccorso regionale. L'incidente è avvenuto a quota 1400 scendendo dalla Punta di Montemaggiore lungo il sentiero 742 poco dopo una selletta e la donna è caduta in un canalone in esposizione settentrionale. Sul posto erano accaduti altri incidenti, anche mortali. Ignote le cause e la dinamica della caduta che sono al vaglio della Guardia di Finanza che ha raccolto le varie testimonianze dei presenti.

Sul posto, dopo l'attivazione, si è diretto l'elisoccorso regionale che ha verricellato il personale medico e il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino in quota. L'elicottero è poi sceso al campo base di Campo di Bonis per imbarcare tre soccorritori e verricellarli anch'essi in quota per le operazioni di recupero della salma, dopo la constatazione del decesso e il nulla osta del magistrato. Il recupero della salma è stato fatto con il secondo elicottero dell'elisoccorso regionale. Non sono ancora note le generalità della donna. Le operazioni di recupero si sono concluse intorno alle 17.

Indagini in corso

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche se tutto lascia pensare a una tragica fatalità. Il coordinamento tra i vari gruppi di soccorso è stato fondamentale per gestire l’emergenza in una zona impervia e isolata.