Tragedia in Montagna a Cima di Porta Bassa: escursionista precipita e muore

BELLUNO - Grave incidente attorno a mezzogiorno di domenica 12 maggio nei pressi della Cima di Porta Bassa, in destra Mis, dove un escursionista è precipitato per oltre sessanta metri in un canale incassato, perdendo la vita.



L’uomo, D.C., 63 anni di Sospirolo (BL), si trovava in compagnia di quattro amici, con cui stava scendendo dalla vetta. Secondo quanto riferito, un masso su cui si teneva si sarebbe improvvisamente staccato, facendolo cadere nel vuoto.



Subito allertata la Centrale del 118, è stato predisposto un campo base a Pian Falcina. Sul posto il Soccorso alpino di Belluno e l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore.



Il corpo è stato individuato in un punto difficilmente accessibile. Il tecnico di elisoccorso è sbarcato in hovering e ha raggiunto la salma, affiancato poi da altri quattro soccorritori trasportati in quota. Una volta ottenuto il nulla osta, il corpo è stato imbracato, calato per altri 30 metri e traslato in un punto sicuro per il recupero con verricello da 60 metri.



La barella è stata poi trasportata a Pian Falcina, dove attendevano Carabinieri e carro funebre. I compagni dell’uomo sono rientrati a valle autonomamente.



Nel primo pomeriggio, attorno alle 14.30, un secondo intervento ha visto impegnato l’elicottero di Treviso Emergenza presso il Rifugio Antelao, dove un 52enne di Montegrotto Terme ha accusato un malore.



Sbarcati in piazzola, equipe medica e tecnico di elisoccorso hanno prestato assistenza all’escursionista, poi trasportato all’ospedale di Belluno per accertamenti. Presente anche il Soccorso alpino di Pieve di Cadore per eventuale supporto.