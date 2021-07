Tragedia in montagna, cade da una ferrata e muore

UDINE - È deceduto l'uomo caduto sulla ferrata Oberst Gressel (non si trattava della ferrata Senza Confini come detto in un primo tempo) a Passo di Monte Croce Carnico. Si tratta di Giovanni Cattaino, medico di Tolmezzo, del.1955, notissimo nel mondo dell'arrampicata regionale per aver attrezzato molte falesie in Carnia e per il.blog Calcarea, molto seguito dagli addetti ai lavori. Cattaino era molto conosciuto anche fuori regione.

Cattaino ha fatto parte del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Forni Avoltri, squadra Tolmezzo dal1989 al 2006, come soccorritore e naturalmente come medico.



L'uomo era in compagnia di un'amica ed aveva appena concluso la ferrata, a quota 1640 metri, quindi si era slegato dal cavo di sicurezza, quando è scivolato dopo aver perso aderenza dal suolo a causa della pioggia precipitando trenta metri più sotto. Qualcuno ha allertato i soccorsi avvisando prima un conoscente di Cattaino che a sua volta ha allertato i soccorritori. Sotto choc la.persona che era con lui e anche altre persone che stavano effettuando lo stesso percorso e hanno probabilmente assistito alla.scena. Sul.posto è stato inviato l'elisoccorso regionale che ha verricellato l'equipe medica, ma non c'è stato nulla da fare. Essendo l'elicottero della.Protezione Civile.impegnato a Sauris si è deciso di procedere all'evacuazione immediata della salma, così come.delle.altre persone presenti anche per il.potenziale rischio evolutivo e per.la pioggia. E' poi sopraggiunto anche l'elicottero del Soccorso alpino austriaco che ha così consentito di liberare l'elisoccorso regionale.completando l'evacuazione della ferrata supportato dai soccorritori del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza che nel.frattempo sono saliti arrampicando sulla stessa ferrata.

SAURIS

Sono state tratte in salvo le tre escursioniste poco più che ventenni di Venezia che han chiesto aiuto dopo aver smarrito il.sentiero 210 sopra Forcella.Chianseveit a più di 2000 metri di quota. Hanno preso il.temporale su una cresta rocciosa e non sapevano piu né salire né scendere. Due tecnici sbarcati sulla cresta sovrastante dall'elicottero della Protezione Civile hanno installato una corda fissa per raggiungere le disperse e per trasportarle in un consono punto di imbarco. Con un paio di rotazioni sono state poi riportate a valle a Forni di Sopra. L'intervento si è concluso alle 15.

Altro intervento per una caviglia slogata per una donna a Stolvizza di Resia a cui ha preso parte con i Vigili del Fuoco la stazione del soccorso Alpino di Moggio.

La stessa stazione sta andando ora a piedi con le squadre di terra a recuperare un disperso sul Monte Chiavals: l'uomo non riesce a proseguire perche' è incorso nel.maltempo.