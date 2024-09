Tragedia in montagna: alpinista perde la vita mentre stava fotografando il tramonto

AGORDO (BELLUNO) - Un alpinista esperto di 71 anni, L.D.B., originario di Limana, ha tragicamente perso la vita mentre cercava di immortalare il tramonto sulle Torri del Camp. L'incidente è avvenuto ieri pomeriggio, 7 settembre, quando l'uomo, armato di zaino e attrezzatura fotografica, si è diretto verso la Seconda Torre di Camp.

La moglie, preoccupata per il mancato rientro del marito, ha dato l'allarme intorno alle 23:00. Dopo aver contattato un amico soccorritore, ha allertato il Soccorso Alpino di Agordo. I soccorritori hanno trovato l'auto dell'uomo parcheggiata a Malga Framont e hanno iniziato le ricerche lungo il sentiero dell'Alta Via.

Purtroppo, L.D.B. è caduto per circa 50 metri, probabilmente mentre scendeva dalla cima, scivolando su una parete verticale. La caduta si è fermata poco prima di un salto di roccia, dove è stato trovato senza vita. Le squadre di soccorso hanno perlustrato l'area, controllando le cenge e le tracce che portano alle Torri, ma non sono riusciti a salvarlo. La comunità locale è in lutto per la perdita di un uomo noto per la sua passione per la fotografia e l'escursionismo.