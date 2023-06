Tragedia a Mirano: Investito e ucciso un bambino di 12 anni mentre tornava a casa in bicicletta

MIRANO (Venezia) - Un'intera comunità è in lutto a seguito della tragica morte di Andrea Marigo, un bambino di soli 12 anni, investito mortalmente da un'auto. La terribile vicenda si è verificata oggi pomeriggio, 10 giugno, intorno alle 16:00, all'incrocio tra via Don Orione e via Viasana, a Mirano.



Secondo le prime ricostruzioni degli eventi, il giovane Andrea, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto da un'Audi mentre stava facendo ritorno a casa. Il conducente dell'automobile si è immediatamente precipitato a soccorrere il piccolo, cercando di rianimarlo in attesa dei soccorsi. Sul luogo dell'incidente sono giunti prontamente l'ambulanza del Servizio Urgenze Emergenza Medica (Suem), i vigili del fuoco e la polizia locale dell'Unione dei comuni del Miranese. Nonostante gli sforzi congiunti per salvare la vita del bambino, purtroppo tutte le cure mediche sono risultate vane.



Le autorità locali hanno prontamente chiuso la strada coinvolta nell'incidente per consentire le indagini e per garantire la sicurezza di tutti i presenti. Gli agenti della polizia locale stanno attualmente raccogliendo testimonianze e acquisendo tutte le informazioni necessarie per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

