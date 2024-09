Tragedia a Mestre: ciclista investito da un'auto muore sul colpo

MESTRE (VENEZIA) - Questa mattina, 20 settembre, intorno alle 6.30, un ciclista è stato investito mortalmente da un'auto sulla Rampa Rizzardi a Mestre. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare: i soccorsi giunti sul posto non hanno potuto salvarlo.

Disagi alla viabilità

L’incidente ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico. La strada è stata chiusa in direzione Mestre, mentre i veicoli provenienti da Mestre verso Marghera procedono su una sola corsia, causando rallentamenti. Anche i mezzi pubblici registrano ritardi. Il Comune di Venezia invita gli automobilisti in transito a prestare particolare attenzione nella zona.

AGGIORNAMENTO

La vittima è un operaio originario del Bangladesh. Si stava recando a lavoro, presso gli stabilimenti di Fincantieri, in bicicletta. Inutili i soccorsi, per l'uomo non c'è stato nulla da fare: sarebbe deceduto sul colpo a causa del grave impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Venezia, che potranno fare chiarezza sulla dinamica di quanto occorso visionando le telecamere di videosorveglianza di zona. La chiusura di una corsia del cavalcavia, necessaria per effettuare i rilievi del caso, ha causato lunghe code in un orario di punta, in concomitanza con lo sciopero dei mezzi del trasporto pubblico locale.