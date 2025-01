Tragedia a Marsa Alam: Mattia, bimbo friulano di 9 anni, muore durante la vacanza

Una vacanza da sogno si è trasformata in un incubo per la famiglia Cossettini di Tavagnacco, in provincia di Udine. Il piccolo Mattia, 9 anni appena compiuti, è morto improvvisamente a Marsa Alam, in Egitto, dove stava trascorrendo le festività natalizie con i genitori e il fratellino.

La tragedia si è consumata durante un'escursione in barca nelle cristalline acque del Mar Rosso. Mattia stava giocando spensierato quando, all'improvviso, si è accasciato perdendo i sensi. Ripresosi poco dopo, ha lamentato un forte mal di testa che ha allarmato i genitori.

Portato immediatamente dal medico del resort, la diagnosi iniziale è stata di un banale colpo di calore. Dopo la somministrazione di una flebo e alcuni farmaci, il bambino è stato rimandato nella sua stanza per riposare. Ma le sue condizioni, anziché migliorare, sono precipitate nel corso della notte.

"Mattia era finito in stato comatoso", ha raccontato il padre Marco al Corriere della Sera. Nonostante la corsa disperata all'ospedale, il cuore del piccolo ha smesso di battere all'alba del 5 gennaio. "Mio figlio ha sempre avuto una salute di ferro", ha dichiarato il signor Cossettini, ancora incredulo per l'accaduto. "Era un bimbo pieno di vita, recentemente l'avevano persino candidato al consiglio comunale dei ragazzi".

Le autorità egiziane hanno aperto un'inchiesta per far luce sulle cause del decesso. L'ipotesi più accreditata al momento è quella di un'emorragia cerebrale, inizialmente scambiata per un semplice colpo di calore. Il padre di Mattia non nasconde l'amarezza per come sono stati gestiti i soccorsi: "Si è perso un bel po' di tempo a intervenire. Quello non è un ospedale, è un ospedale per modo di dire".

La famiglia Cossettini, assistita dall'avvocato Maria Virginia Maccari, sta ora organizzando il rientro in Italia con la salma del piccolo Mattia. Una vacanza che doveva concludersi il 9 gennaio si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto un'intera comunità.

La morte improvvisa di Mattia riporta alla mente un altro tragico episodio avvenuto nel luglio 2022 a Sharm el-Sheikh, quando il piccolo Andrea, 6 anni, perse la vita a causa di una gastroenterite mal curata. Le autorità italiane stanno seguendo da vicino la vicenda, in attesa che l'inchiesta faccia piena luce su quanto accaduto al piccolo Mattia sulle rive del Mar Rosso.