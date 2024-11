Tragedia a Marghera: 40enne accoltellato in strada

MESTRE - Grave episodio di violenza ieri sera, 25 novembre, in via Rizzardi a Marghera, dove un uomo di circa 40 anni, di origine albanese, è stato accoltellato. L'aggressione è avvenuta intorno alle 22:00 e, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del Suem, la vittima è deceduta a causa delle ferite profonde riportate. Lo segnala il Gazzettino.

Via Rizzardi è tristemente nota per problemi legati allo spaccio di droga e al degrado urbano. I residenti della zona hanno più volte segnalato la situazione alle forze dell'ordine, evidenziando l'uso della strada per attività illecite. Questo incidente segue una recente lite avvenuta nel vicino sottopasso di via Ulloa.

La vittima si trovava in compagnia del fratello, rimasto ferito. Gli agenti della polizia di Stato avrebbero fermato i presunti responsabili, due uomini di nazionalità macedone. Indagini in corso delle Volanti e della Squadra mobile lagunare.