Tragedia lungo il viale: donna travolta e uccisa da un’auto

TRIESTE – Un incidente mortale si è verificato nel tardo pomeriggio di martedì in viale Miramare, poco dopo la stazione centrale, all’altezza del giardino Leonor Fini. Una donna di 75 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada e trascinata per circa 20 metri. L’impatto le ha provocato un grave trauma cranico. I sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, l’hanno trovata già in arresto cardiaco. Dopo prolungati tentativi di rianimazione, è stato dichiarato il decesso.

Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi e per gestire la viabilità, pesantemente rallentata, soprattutto in uscita dalla città. Nella stessa giornata, un altro investimento ha coinvolto una 65enne in piazza Garibaldi. La donna è stata soccorsa e trasportata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.