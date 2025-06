Tragedia in luna di miele: 29enne muore colpito da un fulmine in spiaggia

Una luna di miele attesa da tempo si è trasformata in tragedia per una giovane coppia americana. Un 29enne del Colorado ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine mentre si trovava in spiaggia, a New Smyrna Beach (Florida), venerdì scorso.



Il viaggio, più volte rimandato, era finalmente partito la scorsa settimana. La coppia, sposata da circa un anno, stava vivendo un momento di felicità e condivisione, fino al drammatico incidente. Secondo quanto riferito dai testimoni presenti, il cielo era limpido al momento della tragedia, avvenuta intorno alle 12.30. Nessun segnale apparente dell’imminente pericolo. Il fulmine sarebbe partito da una tempesta che si era formata a decine di chilometri di distanza, colpendo il giovane all’improvviso.



In spiaggia era presente un’infermiera, che è subito intervenuta per prestare i primi soccorsi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è deceduto poche ore dopo.